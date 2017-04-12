На Донбассе пьяные российские офицеры открыли огонь по мирным жителям

Сегодня, 11:31

Подробности инцидента обнародовала украинская разведка

Россияне открыли огонь по мирным жителям. Фото: AFP
Россияне открыли огонь по мирным жителям. Фото: AFP

В соединениях и частях самопровозглашенных "Л/ДНР" продолжаются случаи совершения российскими военнослужащими противоправных действий в отношении гражданского населения. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

В частности, рассказали в разведке, командир 6 отдельного мотострелкового полка (Кадиевка) после употребления спиртных напитков с подчиненными устроил беспорядочную стрельбу в Первомайске.

"В результате стрельбы ранены двое гражданских лиц. Для оправдания противоправных действий российских офицеров командование корпуса распространило недостоверную информацию об обстреле города подразделениями ВСУ", – отметили в разведке.

Напомним, на Донбассе мужчину раздавила бетонная плита.
Донбасс, боевики
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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