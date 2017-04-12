На Донбассе пьяные российские офицеры открыли огонь по мирным жителям

В соединениях и частях самопровозглашенных "Л/ДНР" продолжаются случаи совершения российскими военнослужащими противоправных действий в отношении гражданского населения. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

В частности, рассказали в разведке, командир 6 отдельного мотострелкового полка (Кадиевка) после употребления спиртных напитков с подчиненными устроил беспорядочную стрельбу в Первомайске.

"В результате стрельбы ранены двое гражданских лиц. Для оправдания противоправных действий российских офицеров командование корпуса распространило недостоверную информацию об обстреле города подразделениями ВСУ", – отметили в разведке.

Напомним, на Донбассе мужчину раздавила бетонная плита.