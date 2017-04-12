На Донбассе пьяные российские офицеры открыли огонь по мирным жителям
Подробности инцидента обнародовала украинская разведка
В соединениях и частях самопровозглашенных "Л/ДНР" продолжаются случаи совершения российскими военнослужащими противоправных действий в отношении гражданского населения. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
В частности, рассказали в разведке, командир 6 отдельного мотострелкового полка (Кадиевка) после употребления спиртных напитков с подчиненными устроил беспорядочную стрельбу в Первомайске.
"В результате стрельбы ранены двое гражданских лиц. Для оправдания противоправных действий российских офицеров командование корпуса распространило недостоверную информацию об обстреле города подразделениями ВСУ", – отметили в разведке.
Вы сейчас просматриваете новость "На Донбассе пьяные российские офицеры открыли огонь по мирным жителям". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии