На Донбассе пьяный боевик прострелил ногу 9-летнему сыну – разведка

Житель Донбасса, который воюет на стороне оккупантов, в состоянии алкогольного опьянения подстрелил своего 9-летнего сына, при этом попытавшись скрыть следы содеянного. Об этом сообщает Главное управление разведки МО.

Украинская разведка отмечает, что у боевиков незаконных вооруженных бандформирований увеличивается численность бесчинств на оккупированной территории.

Так, 29 декабря один из бойцов "ЛНР" нанес огнестрельное ранение в ногу своему 9-летнему сыну. При этом, как сообщают разведчики, вместо того, чтоб оказать медицинскую помощь и вызвать медиков, мужчина попытался скрыть следы преступления.

Данное преступление связано с низкими морально-психологическими качествами боевика, безответственностью и злоупотреблением спиртными напитками.

Как сообщалось, за минувшие сутки один украинский военнослужащий получил ранение в результате боевых действий на Донбассе.