На Донбассе пьяный боевик прострелил ногу 9-летнему сыну – разведка
Вместо оказания помощи мальчику, мужчина попытался скрыть следы преступления
Житель Донбасса, который воюет на стороне оккупантов, в состоянии алкогольного опьянения подстрелил своего 9-летнего сына, при этом попытавшись скрыть следы содеянного. Об этом сообщает Главное управление разведки МО.
Украинская разведка отмечает, что у боевиков незаконных вооруженных бандформирований увеличивается численность бесчинств на оккупированной территории.
Так, 29 декабря один из бойцов "ЛНР" нанес огнестрельное ранение в ногу своему 9-летнему сыну. При этом, как сообщают разведчики, вместо того, чтоб оказать медицинскую помощь и вызвать медиков, мужчина попытался скрыть следы преступления.
Данное преступление связано с низкими морально-психологическими качествами боевика, безответственностью и злоупотреблением спиртными напитками.
Как сообщалось, за минувшие сутки один украинский военнослужащий получил ранение в результате боевых действий на Донбассе.
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