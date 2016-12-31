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На Донбассе пьяный боевик прострелил ногу 9-летнему сыну – разведка http://www.segodnya.ua/img/article/7849/71_main.1483197955.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7849/71_tn.1483197955.jpg Донбасс Вместо оказания помощи мальчику, мужчина попытался скрыть следы преступления

На Донбассе пьяный боевик прострелил ногу 9-летнему сыну – разведка

Сегодня, 17:27

Вместо оказания помощи мальчику, мужчина попытался скрыть следы преступления

Боевики бесчинствуют на Донбассе. Фото: AFP
Боевики бесчинствуют на Донбассе. Фото: AFP

Житель Донбасса, который воюет на стороне оккупантов, в состоянии алкогольного опьянения подстрелил своего 9-летнего сына, при этом попытавшись скрыть следы содеянного. Об этом сообщает Главное управление разведки МО.

Украинская разведка отмечает, что у боевиков незаконных вооруженных бандформирований увеличивается численность бесчинств на оккупированной территории.

Так, 29 декабря один из бойцов "ЛНР" нанес огнестрельное ранение в ногу своему 9-летнему сыну. При этом, как сообщают разведчики, вместо того, чтоб оказать медицинскую помощь и вызвать медиков, мужчина попытался скрыть следы преступления.

Данное преступление связано с низкими морально-психологическими качествами боевика, безответственностью и злоупотреблением спиртными напитками.

Как сообщалось, за минувшие сутки один украинский военнослужащий получил ранение в результате боевых действий на Донбассе.
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Источник:

"Сегодня"

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