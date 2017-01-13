На Донбассе рассекретили боевиков-провокаторов

Стало известно, кто ведет обстрелы из жилых районов Донецка

Украинские эксперты идентифицировали подразделение боевиков, дислоцирующихся в Донецке и ведущих обстрелы из жилых кварталов.

"Идентифицировано подразделение бандформирования "Кальмиус", регулярно осуществляющее обстрелы позиций ВС Украины, которые дислоцируются в н.п. Пески и Марьинка. Место базирования данного подразделения – территория бывшего НИИ "Реактивэлектрон" (Донецк, ул. Бакинских Комиссаров, д.17а). Численность боевиков – порядка 300 человек", – сообщила группа военных экспертов "Информационное сопротивление".

На указанной территории также находится военная техника и вооружение, которые используются для обстрелов.

Напомним, за минувшие сутки боевики 78 раз нарушили режим прекращения огня.