На Донбассе растет число жертв среди населения – ОБСЕ

Сайдик заявляет, что погибшие есть по обе стороны линии конфликта

Специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик выразил обеспокоенность увеличением количества жертв среди гражданских в результате боевых действий на востоке Украины, передает Корреспондент.

"В отчетах Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ подтверждается гибель не менее шести гражданских с обеих сторон линии конфликта в течение последних двух недель. По меньшей мере трое из жертв погибли во время обстрелов, другие, скорее всего, подорвались на мине. Также много гражданских были ранены, среди них трехлетний мальчик", – отмечается в заявлении Сайдика.

Он призвал все стороны конфликта сделать все возможное, чтобы остановить насилие.

Напомним, что за минувшие сутки на Донбассе боевики 60 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, трое украинских военных были ранены.