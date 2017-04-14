На Донбассе ребенку взрывом оторвало пальцы

Сегодня, 10:58

Инцидент произошел на берегу реки в Луганской области

Инцидент произошел на оккупированной боевиками территории. Фото: podrobnosti.ua
Инцидент произошел на оккупированной боевиками территории. Фото: podrobnosti.ua

На оккупированной территории Луганской области 12-летний мальчик получил тяжелые травмы. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"Наблюдатели поговорили с 12-летним мальчиком. Собеседник рассказал, что во время рыбалки на берегу реки Ольховая в подконтрольном "ЛНР" с. Веселая Тарасовка он был ранен вследствие детонации взрывного устройства. На правой руке мальчика наблюдатели видели гипсовую повязку. Медперсонал больницы сообщил, что мальчик дотронулся до электрического детонатора с двумя проводами, чем привел взрывное устройство в действие. В результате детонации он потерял три пальца правой руки", – говорится в отчете.

Напомним, 9 апреля в Харькове двое подростков пробрались на территорию электростанции, и чтобы сделать селфи, залезли на опору. Ребят ударило током. В полиции дело расследуют как служебную халатность. После инцидента один из парней получил ожоги 80% тела и умер в больнице.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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