На Донбассе ребенок наелся в гостях неизвестных таблеток

Вчера, 13:26

Обстоятельства происшествия рассказали в полиции Донецкой области

Ребенок наелся таблеток. Фото: hvylya.info
Ребенок наелся таблеток. Фото: hvylya.info

В Селидово 3-летний мальчик наелся неизвестных таблеток. Об этом сообщает полиция Донецкой области.

По данным ведомства, инцидент произошел в тот момент, когда 27-летняя женщина вместе со своим сыном пошла в гости к знакомой.

"Женщины пошли на кухню пить чай, а малыша оставили в одной из комнат смотреть мультфильмы по телевизору. Через некоторое время мальчик подошел к матери и показал блистер таблеток, а жестами стал объяснять, что съел несколько из них. Испуганные женщины вызвали скорую помощь. Малыш нашел и принял таблетки, которые сильно влияют на центральную нервную систему", – пояснили в полиции.

Подруга матери объяснила правоохранителям, что накануне проверяла свою аптечку, обнаружила там неизвестные таблетки и выложила их на стол, чтобы в дальнейшем выяснить предназначение. 
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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