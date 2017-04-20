На Донбассе сгорела СТО с автомобилями

Сегодня, 09:31

Инцидент произошел минувшим вечером в Донецкой области


Огонь уничтожил два автомобиля. Фото: ГСЧС

Огонь уничтожил два автомобиля. Фото: ГСЧС

Огонь уничтожил два автомобиля. Фото: ГСЧС

Огонь уничтожил два автомобиля. Фото: ГСЧС

В Северске сгорела станция техобслуживания. Как сообщает ГСЧС, инцидент произошел минувшим вечером.

По данным ведомства, пламя охватило здание СТО и крышу соседнего магазина на общей площади 190 кв. метров

"В результате пожара уничтожены 2 автомобиля, находившиеся на СТО", – отметили спасатели.

В борьбе с огнем участвовали 12 пожарных. Причина возникновения пожара устанавливается специалистами.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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