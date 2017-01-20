На Донбассе смолкли орудия боевиков

Противник снизил активность и вел меньше обстрелов на всех направлениях

За минувшие сутки боевики 19 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает Штаб военной операции.

Так, на Мариупольском направлении из гранатометов и стрелкового оружия противник обстреливал Гнутово, Водяное и Широкино.

На Донецком направлении из тех же видов вооружения – Авдеевку, Луганское и Зайцево.

На Луганском направлении под огонь 120-мм минометов неоднократно попало Крымское, гранатометов – Новозвановка.





