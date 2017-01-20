На Донбассе смолкли орудия боевиков
Противник снизил активность и вел меньше обстрелов на всех направлениях
За минувшие сутки боевики 19 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает Штаб военной операции.
Так, на Мариупольском направлении из гранатометов и стрелкового оружия противник обстреливал Гнутово, Водяное и Широкино.
На Донецком направлении из тех же видов вооружения – Авдеевку, Луганское и Зайцево.
На Луганском направлении под огонь 120-мм минометов неоднократно попало Крымское, гранатометов – Новозвановка.
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