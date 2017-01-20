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На Донбассе смолкли орудия боевиков http://www.segodnya.ua/img/article/7900/35_main.1484897381.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7900/35_tn.1484897381.jpg Донбасс Противник снизил активность и вел меньше обстрелов на всех направлениях

На Донбассе смолкли орудия боевиков

Сегодня, 09:27

Противник снизил активность и вел меньше обстрелов на всех направлениях

Боевики приутихли. Фото: AFP
Боевики приутихли. Фото: AFP

За минувшие сутки боевики 19 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает Штаб военной операции.

Так, на Мариупольском направлении из гранатометов и стрелкового оружия противник обстреливал Гнутово, Водяное и Широкино.

На Донецком направлении из тех же видов вооружения – Авдеевку, Луганское и Зайцево.

На Луганском направлении под огонь 120-мм минометов неоднократно попало Крымское, гранатометов – Новозвановка.
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Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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