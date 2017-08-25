На Донбассе сожгли могилу бойца АТО
Полиция рассказала о происшествии в Донецкой области
Огонь уничтожил могилу. Фото: полиция
Огонь уничтожил могилу. Фото: полиция
Огонь уничтожил могилу. Фото: полиция
В Родинском неизвестные устроили пожар на местном кладбище. Как сообщает местная полиция, в результате серьезно пострадала одна из могил.
"И.о. директора кладбища при обходе территории обнаружил могилу, уничтоженную огнем. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем", – рассказали правоохранители.
В свою очередь "Обозреватель" сообщил о том, что могила принадлежала павшему воину АТО.
Напомним, сегодня утром в Мариуполе горел теплоход "Механик Юзвович".
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