На Донбассе сожгли могилу бойца АТО

Сегодня, 17:32

Полиция рассказала о происшествии в Донецкой области


Огонь уничтожил могилу. Фото: полиция

Огонь уничтожил могилу. Фото: полиция

Огонь уничтожил могилу. Фото: полиция

В Родинском неизвестные устроили пожар на местном кладбище. Как сообщает местная полиция, в результате серьезно пострадала одна из могил.

"И.о. директора  кладбища при обходе территории обнаружил могилу, уничтоженную огнем. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем", – рассказали правоохранители.

В свою очередь "Обозреватель" сообщил о том, что могила принадлежала павшему воину АТО.

Напомним, сегодня утром в Мариуполе горел теплоход "Механик Юзвович".
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"Сегодня"

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