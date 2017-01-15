На Донбассе спасали от гибели пьяных школьниц

Двух девушек нашли в снежном сугробе

В Краматорске госпитализировали двух девятиклассниц возрастом 15 и 14 лет. Об этом сообщает полиция Донецкой области.

По данным ведомства, инцидент произошел в субботу на ул. Беляева. Пьяных школьниц нашли в сугробе.

"Девушки были доставлены в больницу в состоянии острого алкогольного отравления. Девочки выпили портвейн и находились в бессознательном состоянии. После оказания медицинской помощи их жизни ничего не угрожает", – пояснили в полиции.

Оказалось, что девушки употребляли спиртное вместе с 17-летним двоюродным братом одной из них. Парень купил алкоголь торговом ларьке на местном рынке.