На Донбассе спасали от гибели пьяных школьниц
Двух девушек нашли в снежном сугробе
В Краматорске госпитализировали двух девятиклассниц возрастом 15 и 14 лет. Об этом сообщает полиция Донецкой области.
По данным ведомства, инцидент произошел в субботу на ул. Беляева. Пьяных школьниц нашли в сугробе.
"Девушки были доставлены в больницу в состоянии острого алкогольного отравления. Девочки выпили портвейн и находились в бессознательном состоянии. После оказания медицинской помощи их жизни ничего не угрожает", – пояснили в полиции.
Оказалось, что девушки употребляли спиртное вместе с 17-летним двоюродным братом одной из них. Парень купил алкоголь торговом ларьке на местном рынке.
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