На Донбассе суд отпустил под домашний арест убийцу семьи

Сегодня, 13:57

Два года назад пьяный экс-милиционер устроил страшное ДТП

Суд принял неожиданное решение. Фото: blacksea.tv
Суд принял неожиданное решение. Фото: blacksea.tv

В Славянске Донецкой области городской суд отпустил под домашний арест из СИЗО экс-милиционера, который два года назад в ДТП убил мужчину, женщину и ребенка.

Напомним 2 августа 2015 года в поселке Богородичное бывший участковый Славянского горотдела милиции за рулем "Тойоты" в состоянии алкогольного опьянения выехал на полосу встречного движения и на большой скорости совершил столкновение с автомобилем "Шкода". В результате аварии 60-летний водитель "Шкоды" погиб на месте, его жена и 10-летний внук скончались в больнице от тяжелых травм. Семья ехала на отдых. Злоумышленник не оказал пострадавшим помощь и скрылся, бросив людей умирать на дороге, однако в течение часа он был пойман и до нынешнего времени находился под стражей в СИЗО.

В свою очередь глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин заявил, что возмущен решением суда.

"Как начальник полиции Донецкой области я крайне негативно отношусь к такому решению суда. Человек, совершивший убийство в состоянии алкогольного опьянения, должен находиться исключительно за решеткой", – подчеркнул Аброськин.
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Автор:

Станислав Донец

Источник:

"Сегодня"

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