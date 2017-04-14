На Донбассе внезапно сменили российских советников

Сегодня, 09:38

Причина таких действий в рядах противника остается неясной

На Донбассе заменили Россиян. Фото: AFP
На Донбассе заменили Россиян. Фото: AFP

В подразделениях самопровозглашенной "ДНР" на ряде направлений (Горловка, Докучаевск, Новоазовский район) отмечается внеплановая замена российских военных советников и инструкторов. Об этом сообщает группа экспертов "Информационное сопротивление".

По информации ИС, в ряде подразделений замена проведена на 100% за счет офицеров ВС РФ, прибывших из России. Офицеры, которых сменили, отправляются назад в Россию.

"В тоже время, в конце 2016 года данным российским офицерам было сообщено о том, что сроки их пребывания на Донбассе продлятся минимум до конца 2017 года Причина экстренной замены советников и инструкторов на данный момент неизвестна", – констатируют в ИС.

Напомним, за минувшие сутки боевики 65 раз нарушили режим прекращения огня.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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