На Донбассе внезапно умер высокопоставленный "чиновник ЛНР" – СМИ

Во вторник, 27 декабря, при неизвестных обстоятельствах умер так называемый "министр сельского хозяйства ЛНР" и один из самых известных организаторов пророссийских выступлений весной 2014 года в Луганске и Славянске Сергей Литвин. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов.

По официальной версии причиной смерти сепаратиста стал якобы инфаркт.

"Литвин был одним из друзей Геннадия Цыпкалова – "экс-премьер-министра ЛНР", которого нашли повешенным в тюремной камере в Луганске 23 сентября, а "прокуратура ЛНР" назвала это "самоубийством по причине угрызений совести". Теперь внезапный инфаркт сразу насмерть поразил 43-летнего Литвина", – написал Бутусов на своей странице в Facebook.