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На Донбассе внезапно умер высокопоставленный "чиновник ЛНР" – СМИ http://www.segodnya.ua/img/article/7837/90_main.1482909040.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7837/90_tn.1482909040.jpg Донбасс При неизвестных обстоятельствах скончался сепаратист Сергей Литвин

На Донбассе внезапно умер высокопоставленный "чиновник ЛНР" – СМИ

Сегодня, 09:10

При неизвестных обстоятельствах скончался сепаратист Сергей Литвин

Один из лидеров сепаратистов т.н. &quot;ЛНР&quot; Сергей Литвин. Фото: Facebook
Один из лидеров сепаратистов т.н. "ЛНР" Сергей Литвин. Фото: Facebook

Во вторник, 27 декабря, при неизвестных обстоятельствах умер так называемый "министр сельского хозяйства ЛНР" и один из самых известных организаторов пророссийских выступлений весной 2014 года в Луганске и Славянске Сергей Литвин. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов.

По официальной версии причиной смерти сепаратиста стал якобы инфаркт.

"Литвин был одним из друзей Геннадия Цыпкалова – "экс-премьер-министра ЛНР", которого нашли повешенным в тюремной камере в Луганске 23 сентября, а "прокуратура ЛНР" назвала это "самоубийством по причине угрызений совести". Теперь внезапный инфаркт сразу насмерть поразил 43-летнего Литвина", – написал Бутусов на своей странице в Facebook.
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Автор:

Сергей Остапенко

Источник:

"Сегодня"

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