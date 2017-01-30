На Донбассе военные прятали оружие в коробках с едой

Сегодня, 15:40

Бойцы хотели отправить опасный груз в почтовой посылке

Отправить посылку не успели. Фото: 420on.cz
Отправить посылку не успели. Фото: 420on.cz

В Счастье военные пытались отправить боеприпасы по почте. Об этом сообщает полиция Луганской области.

По данным ведомства, об инциденте правоохранителм сообщил военный комендант города.

"Военнослужащие ВСУ из военного автомобиля "УАЗ" перегружали картонные коробки с продуктами питания в гражданский автомобиль "VOLKSWAGEN TRANSPORTER", который принадлежит 49-летнему местному жителю. Военные попросили мужчину отвезти вышеуказанные коробки в отделение "Новой почты" для дальнейшей их отправки", – пояснили в полиции.

Во время осмотра в коробках обнаружили гранату "Ф-1"  и "РГД-5" с запалом, а также магазин к "АК-74" с патронами калибра 5,45 мм в количестве 26 штук.

"Установлено, что боеприпасы пытался отправить домой 26-летний военнослужащий. Данный факт квалифицирован по статье "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", – отметили правоохранители.

Напомним, военные отбили штурм боевиков под Авдеевкой и захватили пленного.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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