На Донбассе военный грузовик снес два автомобиля: есть жертвы (фото)

Авария произошла сегодня в Донецкой области

Сегодня на автодороге Славянск - Изюм произошло смертельное ДТП. Об этом сообщил глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

По его информации, военный автомобиль КрАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя легковушками "Ауди" и "Ланос".

"В результате столкновения КрАЗ и "Ланос" вылетели в кювет. Водитель "Ауди" от полученных травм скончался в больнице. Водитель "Ланоса" получил легкие телесные повреждения. Сейчас движение идет по одной полосе. Другие данные уточняем", – пояснил Аброськин.

Напомним, в Харькове пьяный водитель устроил тройное ДТП.