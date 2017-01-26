На Донбассе военный грузовик снес два автомобиля: есть жертвы (фото)

Вчера, 13:45

Авария произошла сегодня в Донецкой области

Авария унесла жизни двух человек. Фото: полиция
Авария унесла жизни двух человек. Фото: полиция

Сегодня на автодороге Славянск - Изюм произошло смертельное ДТП. Об этом сообщил глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

По его информации, военный автомобиль КрАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя легковушками "Ауди" и "Ланос".

"В результате столкновения КрАЗ и "Ланос" вылетели в кювет. Водитель "Ауди" от полученных травм скончался в больнице. Водитель "Ланоса" получил легкие телесные повреждения. Сейчас движение идет по одной полосе. Другие данные уточняем", – пояснил Аброськин.

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Напомним, в Харькове пьяный водитель устроил тройное ДТП.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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