На Донбассе воры поставили под угрозу десятки жизней

Вчера, 06:28

Подробности инцидента рассказали в полиции Донецкой области

Преступников задержали на горячем. Фото: AFP
Преступников задержали на горячем. Фото: AFP

В районе Покровска задержали расхитителей железнодорожного пути. Об этом сообщает полиция Донецкой области.

По данным ведомства, на момент задержания злоумышленники демонтировали более 120 деталей верхнего строения пути: 23 подложки и свыше 100 клеммных болтов. 

"Правонарушителями оказались местные жители 23-х и 32-х лет. Злоумышленники объяснили, что решили таким образом подзаработать. Самое страшное, что такие кражи совершаются на действующих путях, и могут привести к непоправимому – железнодорожной аварии и человеческим жертвам. Воры даже не задумывались, что демонтаж верхнего строения пути может иметь ужасные последствия", – подчеркнули в полиции.

Задержанным грозит до пяти лет лишения свободы.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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