На Донбассе воры поставили под угрозу десятки жизней

В районе Покровска задержали расхитителей железнодорожного пути. Об этом сообщает полиция Донецкой области.

По данным ведомства, на момент задержания злоумышленники демонтировали более 120 деталей верхнего строения пути: 23 подложки и свыше 100 клеммных болтов.

"Правонарушителями оказались местные жители 23-х и 32-х лет. Злоумышленники объяснили, что решили таким образом подзаработать. Самое страшное, что такие кражи совершаются на действующих путях, и могут привести к непоправимому – железнодорожной аварии и человеческим жертвам. Воры даже не задумывались, что демонтаж верхнего строения пути может иметь ужасные последствия", – подчеркнули в полиции.

Задержанным грозит до пяти лет лишения свободы.