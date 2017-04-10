На Донбассе вспыхнул конфликт с чеченскими наемниками – ИС

Вчера, 09:35

Поводом стала зависть местных боевиков

В рядах боевиков возник очередной конфликт. Фото: AFP
В рядах боевиков возник очередной конфликт. Фото: AFP

В оккупированном Новоазовске обостряется конфликт между местными боевиками из состава "9-го омсп мп" и прибывшими наемниками из Чечни. Об этом сообщает группа экспертов "Информационное сопротивление".

В частности, отметили в ИС, уже зафиксированы несколько стычек между сторонами конфликта с использованием физической силы.

"Конфликт возник в результате утечки информации о денежном вознаграждении, которое чеченцы будут получать ежемесячно, участвуя в боевых действиях. В частности, возмущение местных боевиков вызвали слухи, что чеченские наемники будут получать вознаграждение в пределах 80 000 руб., в то время, как сами местные боевики получают около 15 000 руб", – пояснили эксперты.

Напомним, за минувшие сутки боевики 44 раза нарушили режим прекращения огня.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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