На Донбассе вспыхнул конфликт с чеченскими наемниками – ИС

В оккупированном Новоазовске обостряется конфликт между местными боевиками из состава "9-го омсп мп" и прибывшими наемниками из Чечни. Об этом сообщает группа экспертов "Информационное сопротивление".

В частности, отметили в ИС, уже зафиксированы несколько стычек между сторонами конфликта с использованием физической силы.

"Конфликт возник в результате утечки информации о денежном вознаграждении, которое чеченцы будут получать ежемесячно, участвуя в боевых действиях. В частности, возмущение местных боевиков вызвали слухи, что чеченские наемники будут получать вознаграждение в пределах 80 000 руб., в то время, как сами местные боевики получают около 15 000 руб", – пояснили эксперты.

Напомним, за минувшие сутки боевики 44 раза нарушили режим прекращения огня.