На Донбассе вспыхнул конфликт с чеченскими наемниками – ИС
Поводом стала зависть местных боевиков
В оккупированном Новоазовске обостряется конфликт между местными боевиками из состава "9-го омсп мп" и прибывшими наемниками из Чечни. Об этом сообщает группа экспертов "Информационное сопротивление".
В частности, отметили в ИС, уже зафиксированы несколько стычек между сторонами конфликта с использованием физической силы.
"Конфликт возник в результате утечки информации о денежном вознаграждении, которое чеченцы будут получать ежемесячно, участвуя в боевых действиях. В частности, возмущение местных боевиков вызвали слухи, что чеченские наемники будут получать вознаграждение в пределах 80 000 руб., в то время, как сами местные боевики получают около 15 000 руб", – пояснили эксперты.
Напомним, за минувшие сутки боевики 44 раза нарушили режим прекращения огня.
Вы сейчас просматриваете новость "На Донбассе вспыхнул конфликт с чеченскими наемниками – ИС". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии