На Донбассе вступил в силу режим "тишины"

На Донбассе на вступил в силу режим прекращения огня на период рождественских и новогодних праздников с 00:00 24 декабря в соответствии с договоренностью, достигнутой на встрече контактной группы в Минске, передает телеканал "112 Украина".

Президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что введение "режима тишины" на Донбассе приобретет постоянный характер.

"Приветствую достижение в рамках Трехсторонней контактной группы, в ответ на мою инициативу, договоренности относительно внедрения дополнительных мероприятий по установлению постоянного и бессрочного режима всеобъемлющего прекращения огня, начиная с 00 часов 24 декабря 2016 года. Рассчитываю, что благодаря этим мерам, которые будут реализовываться в преддверии новогодних и рождественских праздников, режим прекращения огня на Донбассе приобретет постоянный характер", – сказал президент.

По его словам, Украина подтверждает готовность выполнить эту и другие минские договоренности.

В то же время сводки с фронта говорят о напряженной ситуации на Светлодарской дуге.

18 декабря в результате боя на Светлодарской дуге погибли 5 украинских военнослужащих. Через несколько дней сообщалось, что боевики пытались прорвать оборону ВСУ на указанном направлении. Позже глава СНБО Александр Турчинов заявил, что украинская сторона перешла в наступление и заняла новые позиции на Светлодарской дуге.

В пятницу сообщалось, что поселок Новолуганское, расположенный в районе Светлодарской дуги, перешел под контроль Вооруженных сил Украины.

Позже в Минобороны уточнили, что ВСУ установили на южной окраине поселка блокпост. "Это позволит беспрепятственно обеспечивать почти 4 тыс. жителей поселка продуктами питания и необходимыми товарами повседневного обихода, восстановить медицинское обеспечение, упорядочить процедуру провоза предприятиями необходимых товаров и горюче-смазочных материалов", – отметили в оборонном ведомстве.