На Донбассе вступило в силу "школьное" перемирие

Сегодня, 02:46

Ожидается, что новый режим тишины продлится до 31 августа

На Донбассе вступило в силу &quot;школьное&quot; перемирие, фото из открытых источников
На Донбассе вступило в силу "школьное" перемирие, фото из открытых источников

В зоне проведения АТО на Донбассе с 00.00 25 августа вступило в силу очередное перемирие, названное "школьным", так как приурочено к началу учебного года.

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Предполагается, что новый режим тишины продлится до 31 августа.

Как сообщалось, 23 августа по итогам заседания ТКГ подтвердила полную приверженность бессрочному прекращению огня с полуночи 25 августа в связи с началом учебного года.

По словам Олифер, "стороны обязуются предпринять все необходимые шаги для обеспечения устойчивого режима прекращения огня".

С целью мониторинга стороны также обязуются обеспечить надежный и безопасный доступ СММ ОБСЕ по всей территории Украины, согласно ее мандату.

Напомним, ранее Грызлов озвучил позицию России по новому перемирию на Донбассе.
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"Сегодня"

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