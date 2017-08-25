На Донбассе вступило в силу "школьное" перемирие
Ожидается, что новый режим тишины продлится до 31 августа
В зоне проведения АТО на Донбассе с 00.00 25 августа вступило в силу очередное перемирие, названное "школьным", так как приурочено к началу учебного года.
Предполагается, что новый режим тишины продлится до 31 августа.
Как сообщалось, 23 августа по итогам заседания ТКГ подтвердила полную приверженность бессрочному прекращению огня с полуночи 25 августа в связи с началом учебного года.
По словам Олифер, "стороны обязуются предпринять все необходимые шаги для обеспечения устойчивого режима прекращения огня".
С целью мониторинга стороны также обязуются обеспечить надежный и безопасный доступ СММ ОБСЕ по всей территории Украины, согласно ее мандату.
Напомним, ранее Грызлов озвучил позицию России по новому перемирию на Донбассе.
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