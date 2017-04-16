На Донбассе задержали охранника штаба "ДНР"

Сегодня, 02:37

Мужчина покинул ряды противника из-за нежелания "работать" бесплатно

На Донбассе задержали очередного боевика. Фото: AFP
На Донбассе задержали очередного боевика. Фото: AFP

В Бахмуте задержали 32-летнего местного жителя, который входил в ряды боевиков. Об этом сообщает полиция Донецкой области.

По данным ведомства, мужчина присоединился к противнику, после чего ему доверили охрану штаба так называемой "ДНР", который располагался в административном здании местной прокуратуры. 

"Денег новобранец за службу не получал, работал "за идею". Главари бандформирования не тратились даже на экипировку личного состава.
После того, как "командиры" узнали о том, что наемник имеет водительское удостоверение, он был переведен на должность водителя помощника "коменданта", – пояснили в полиции.

Увидев творившийся беспредел, мужчина попросил перевести его служить на незаконно установленный блокпост в районе г. Ямполь. Не получив денег и тут, он покинул ряды противника и пытался скрыться от украинского правосудия у себя дома. Теперь задержанному грозит до 8 лет лишения свободы.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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