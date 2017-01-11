На Донбассе захлебнулась атака боевиков
Нападение произошло на Мариупольском направлении
За минувшие сутки боевики 49 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает Штаб военной операции.
Наиболее активно противник действовал на Мариупольском направлении. Здесь из минометов боевики вели огонь по Талаковке и Водяному. Из гранатометов различных калибров – по Марьинке, Водяному, Талаковке, Гнутово и Широкино. Также по Новотроицкому огонь вел снайпер, а по Широкино – БМП.
"В районе Тарамчука произошло боестолкновение. Нападение отбито", – отметили в Штабе.
Кроме того, на Луганском направлении противник обстрелял Новозвановку из минометов и противотанковых ракетных комплексов.
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