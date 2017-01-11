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На Донбассе захлебнулась атака боевиков http://www.segodnya.ua/img/article/7870/98_main.1484121116.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7870/98_tn.1484121116.jpg Донбасс Нападение произошло на Мариупольском направлении

На Донбассе захлебнулась атака боевиков

Сегодня, 09:49

Нападение произошло на Мариупольском направлении

Атака не удалась. Фото: AFP
Атака не удалась. Фото: AFP

За минувшие сутки боевики 49 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает Штаб военной операции.

Наиболее активно противник действовал на Мариупольском направлении. Здесь из минометов боевики вели огонь по Талаковке и Водяному. Из гранатометов различных калибров – по Марьинке, Водяному, Талаковке, Гнутово и Широкино. Также по Новотроицкому огонь вел снайпер, а по Широкино – БМП.

"В районе Тарамчука произошло боестолкновение. Нападение отбито", – отметили в Штабе.

Кроме того, на Луганском направлении противник обстрелял Новозвановку из минометов и противотанковых ракетных комплексов.
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Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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