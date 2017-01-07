На Донбассе захлебнулась "рождественская" атака боевиков

Украинские военные отбили атаку боевиков. По данным Минобороны, инцидент произошел минувшей ночью у Авдеевки в Донецкой области.

"Диверсионная группа противника численностью до десяти человек подошла к нашим позициям на расстояние ста метров, после чего открыла огонь. Благодаря слаженным действиям военнослужащих ВС Украины нападение было отбито, враг отступил", – рассказали в Минобороны.

Бой длился около получаса, потери противника уточняются. С украинской стороны жертв нет.