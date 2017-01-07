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На Донбассе захлебнулась "рождественская" атака боевиков http://www.segodnya.ua/img/article/7861/46_main.1483779707.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7861/46_tn.1483779707.jpg Донбасс Украинские военные дали отпор диверсантам противника

На Донбассе захлебнулась "рождественская" атака боевиков

Сегодня, 10:58

Украинские военные дали отпор диверсантам противника

Боевики атаковали военных. Фото: AFP
Боевики атаковали военных. Фото: AFP

Украинские военные отбили атаку боевиков. По данным Минобороны, инцидент произошел минувшей ночью у Авдеевки в Донецкой области.

"Диверсионная группа противника численностью до десяти человек подошла к нашим позициям на расстояние ста метров, после чего открыла огонь. Благодаря слаженным действиям военнослужащих ВС Украины нападение было отбито, враг отступил", – рассказали в Минобороны.

Бой длился около получаса, потери противника уточняются. С украинской стороны жертв нет.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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