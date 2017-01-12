На Донбассе запретили пассажироперевозки в ночное время

На территории Луганской области введен запрет на перемещение через блокпосты в ночное время автотранспорта, осуществляющего пассажирские перевозки. Об этом сообщает областная полиция.

По данным ведомства, запрет действует с 22:00 до 06:00 и касается всех пассажироперевозок. за исключением международных рейсов. Запрет также распорстраняется на нерегулярных перевозчиков, которые работают на заказ и в режиме "такси".

"Ограничения будут действовать до особого распоряжения. Они введены в связи с ростом дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта, а также с целью недопущения фактов незаконных перевозок грузов и запрещенных предметов", – пояснили в полиции.

Напомним, украинские силовики обнародовали наиболее аварийные места на дорогах страны.