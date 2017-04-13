На Донбассе заработали передвижные мобильные сервисные центры МВД – Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о начале работы передвижных мобильных сервисных центров МВД на Донбассе. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня одновременно начали работу передвижные сервисные центры в Донецкой и Луганских областях: первые услуги получили жители пгт Мангуш и пгт Марковка", – заявил Аваков. При этом он отметил, что замена водительского удостоверения заняла 20 минут, а регистрационные операции – до часа.

Министр добавил, что вскоре услуги станут доступны в поселке Никольское, в городах Угледар, Александровка, Доброполье, Новолуганское, Северск, Константиновка, Святогорск, Лиман, Дружковка Донецкой области, а также в поселке Марковка Луганской области. "Среди услуг мобильных сервисных центров, как и в стационаре – регистрация и перерегистрация транспортных средств, замена водительского удостоверения, выдача международного водительского удостоверения, а также прием запросов на получение справок об отсутствии судимостей", – проинформировал Аваков.

Также он сказал, что с 2016 года новые сервисные центры МВД открыты в Бахмуте Донецкой области и Северодонецке Луганской области. "Центры работают по принципу единого окна, в формате open office и оснащены современными системами информационных технологий и коммуникативным оборудованием. Но главное – формат клиентоориентации, дружеское и заботливое отношение и удобства для всех посетителей: от детей до пожилых людей и лиц с особыми потребностями", – говорится в сообщении министра.