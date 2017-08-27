На Донбассе жители отобрали оружие у боевиков

Сегодня, 11:16

В рядах противника растет количество правонарушений

У боевиков отобрали оружие. Фото: AFP
У боевиков отобрали оружие. Фото: AFP

С введением в действие режима прекращения огня в подразделениях боевиков резко увеличилось количество случаев злоупотребления спиртными напитками и противоправных действий в отношении населения. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным ведомства, такое поведение вызывает возмущение местного населения и иногда приводит к открытому противодействию.

"Так, жители одного из населенных пунктов Славяносербского района разоружили трех военнослужащих 4 отдельной мотострелковой бригады, которые, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, угрожали применением оружия", – рассказали в разведке.

Напомним, в сети высмеяли "беременного" Захарченко.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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