На Донбассе жители отобрали оружие у боевиков

С введением в действие режима прекращения огня в подразделениях боевиков резко увеличилось количество случаев злоупотребления спиртными напитками и противоправных действий в отношении населения. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным ведомства, такое поведение вызывает возмущение местного населения и иногда приводит к открытому противодействию.

"Так, жители одного из населенных пунктов Славяносербского района разоружили трех военнослужащих 4 отдельной мотострелковой бригады, которые, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, угрожали применением оружия", – рассказали в разведке.

Напомним, в сети высмеяли "беременного" Захарченко.