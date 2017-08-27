На Донбассе жители отобрали оружие у боевиков
В рядах противника растет количество правонарушений
С введением в действие режима прекращения огня в подразделениях боевиков резко увеличилось количество случаев злоупотребления спиртными напитками и противоправных действий в отношении населения. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
По данным ведомства, такое поведение вызывает возмущение местного населения и иногда приводит к открытому противодействию.
"Так, жители одного из населенных пунктов Славяносербского района разоружили трех военнослужащих 4 отдельной мотострелковой бригады, которые, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, угрожали применением оружия", – рассказали в разведке.
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