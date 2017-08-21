На Донбассе жители устроили самосуд над боевиком-россиянином

Сегодня, 10:25

Инцидент произошел в оккупированной Горловке

Люди устроили самосуд над боевиком. Фото: AFP
Люди устроили самосуд над боевиком. Фото: AFP

В оккупированной Горловке местные жители совершили самосуд над боевиком "3-й отдельной мотострелковой бригады". Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным ведомства, возмущение людей вызвал тот факт, что пьяный мужчина нарушал общественный порядок и угрожал личным оружием.

"В результате избиения российский военный получил многочисленные ушибы тела, в т.ч. открытую черепно-мозговую травму", – рассказали в разведке.

Напомним, военные рассказали, как боевики используют "украинских диверсантов".
Донбасс, пьяный, боевики, самосуд, главное управление разведки
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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