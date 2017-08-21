На Донбассе жители устроили самосуд над боевиком-россиянином

В оккупированной Горловке местные жители совершили самосуд над боевиком "3-й отдельной мотострелковой бригады". Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным ведомства, возмущение людей вызвал тот факт, что пьяный мужчина нарушал общественный порядок и угрожал личным оружием.

"В результате избиения российский военный получил многочисленные ушибы тела, в т.ч. открытую черепно-мозговую травму", – рассказали в разведке.

Напомним, военные рассказали, как боевики используют "украинских диверсантов".