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На Донбассе зреет бунт из-за боевиков-мародеров http://www.segodnya.ua/img/article/7871/43_main.1484126628.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7871/43_tn.1484126628.jpg Донбасс Жалобы жителей начальству оканчиваются ничем

На Донбассе зреет бунт из-за боевиков-мародеров

Сегодня, 11:21

Жалобы жителей начальству оканчиваются ничем

Боевики терроризируют население. Фото: AFP
Боевики терроризируют население. Фото: AFP

В н.п.Новогригоровка (Донецкая область) растет недовольство населения массовыми случаями мародерства со стороны боевиков "7-й омсбр". Об этом сообщает военный эксперт Дмитрий Тымчук.

В частности, констатирует эксперт, мародеры грабят частные дома, гаражи, придомовые строения, вынося все имущество.

"Данные действия часто производятся открыто, недовольство хозяев "нейтрализуется" мародерами угрозой применения оружия. В "военной комендатуре" оккупантов в Дебальцево в ответ на многочисленные обращения граждан обещают "принять меры", однако в реальности мародеров в их действиях никто не ограничивает", – отметил Тымчук.

Напомним, украинская разведка озвучила потери боевиков: за минувшую неделю у противника один 200-й и девять 300-х.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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