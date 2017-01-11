На Донбассе зреет бунт из-за боевиков-мародеров

В н.п.Новогригоровка (Донецкая область) растет недовольство населения массовыми случаями мародерства со стороны боевиков "7-й омсбр". Об этом сообщает военный эксперт Дмитрий Тымчук.

В частности, констатирует эксперт, мародеры грабят частные дома, гаражи, придомовые строения, вынося все имущество.

"Данные действия часто производятся открыто, недовольство хозяев "нейтрализуется" мародерами угрозой применения оружия. В "военной комендатуре" оккупантов в Дебальцево в ответ на многочисленные обращения граждан обещают "принять меры", однако в реальности мародеров в их действиях никто не ограничивает", – отметил Тымчук.

Напомним, украинская разведка озвучила потери боевиков: за минувшую неделю у противника один 200-й и девять 300-х.