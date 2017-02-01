На Донецк и Макеевку удалось восстановить подачу воды

Сейчас проводятся работы по запуску фильтровальной станции, вода в кранах жителей появится через 12-16 часов

Сегодня вечером энергетики ДТЭК "Донецкоблэнерго" смогли восстановить электроснабжение Верхнекальмиусской фильтровальной станции.

Как сообщили в КП "Компания "Вода Донбасса", сейчас проводятся работы по запуску фильтровальной станции.

"После заполнения гидротехнических сооружений и магистральных водоводов предположительно через 12 -16 часов питьевая вода поступит потребителям", – объяснили на предприятии.

Водоснабжение будет восстановлено в Донецке, Червоногвардейском районе Макеевки, а также частично в Ясиноватой.

Как сообщалось, энергетики Авдеевского коксохимического завода совместно с ДТЭК приступили к восстановлению электроснабжения Авдеевки.

Отметим, что Верхнекальмиусская фильтровальная станция была обесточено сегодня в 9:30 в результате боевых действий.