На Донецкой фильтровальной станции начались ремонтные работы – ОБСЕ

Сегодня, 14:53

Ремонтные бригады смогли ачать работу на станции, а Хуг заявил, что режим прекращения огня должен продолжаться

Александр Хуг и члены СЦКК на Донецкой фильтровальной станции. Фото: Twitter СММ ОБСЕ
Александр Хуг и члены СЦКК на Донецкой фильтровальной станции. Фото: Twitter СММ ОБСЕ

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг сообщил о начале ремонтных работ на Донецкой фильтровальной станции. Об этом сообщает пресс-служба СММ ОБСЕ на своей странице в Twitter.

"Хуг на Донецкой фильтровальной станции: ремонтные работы начались. Результат совместных усилий СЦКК (Совместного центра по контролю и координации – Ред.) и СММ ОБСЕ. Прекращение огня должно продлиться", – говорится в сообщении.

Сообщается, что Хуг отметил уменьшение интенсивности боев в районе станции и добавил, что "стороны могут прекратить огонь, если захотят".

Напомним, ранее в среду, 1 февраля, глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что российская сторона в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) предоставила властям Донецкой области письменные гарантии прекращения огня.

Согласно сообщению, ремонтные бригады уже направились на ремонт линии электропередачи возле Авдеевки.

По информации ДонОВГА, прекращение огня в Авдеевке продлится до 17.00 среды.
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"Сегодня"

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