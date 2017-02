На Донецкой фильтровальной станции начались ремонтные работы – ОБСЕ

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг сообщил о начале ремонтных работ на Донецкой фильтровальной станции. Об этом сообщает пресс-служба СММ ОБСЕ на своей странице в Twitter.

"Хуг на Донецкой фильтровальной станции: ремонтные работы начались. Результат совместных усилий СЦКК (Совместного центра по контролю и координации – Ред.) и СММ ОБСЕ. Прекращение огня должно продлиться", – говорится в сообщении.

Сообщается, что Хуг отметил уменьшение интенсивности боев в районе станции и добавил, что "стороны могут прекратить огонь, если захотят".

#OSCE's Hug at #Donetsk water filtration station: there is less fighting. Sides can stop firing if they want to — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 1 лютого 2017 р.

#OSCE's Hug is working with the JCCC at Donetsk water filtration station. Ceasefire holds but needs to last pic.twitter.com/ETU9FKP4g3 — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 1 лютого 2017 р.

#Hug at Donetsk water filtration station: repair works started. The result of joint efforts of JCCC and #OSCE SMM. Ceasefire needs to last — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 1 лютого 2017 р.

Напомним, ранее в среду, 1 февраля, глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что российская сторона в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) предоставила властям Донецкой области письменные гарантии прекращения огня.

Согласно сообщению, ремонтные бригады уже направились на ремонт линии электропередачи возле Авдеевки.

По информации ДонОВГА, прекращение огня в Авдеевке продлится до 17.00 среды.