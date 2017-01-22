На линии фронта в Донбассе развернули огромный флаг Украины (фото)
Символ государства смогли увидеть на оккупированной территории
Сегодня в Станице Луганской отметили День Соборности Украины. По информации местной администрации, мероприятие собрало десятки местных жителей.
"В ходе акции был развернут 43-метровий Флаг Украины. Это – символ единства, символ лозунга: "Станица Луганская – это сердце мира Украины", – рассказали в администрации.
Флаг развернули так, чтобы увидеть его смогли также жители оккупированной территории.
Напомним, в Харькове провели антироссийскую акцию у консульства РФ.
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