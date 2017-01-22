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На линии фронта в Донбассе развернули огромный флаг Украины (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7906/16_main.1485100517.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7906/16_tn.1485100517.jpg Донбасс Символ государства смогли увидеть на оккупированной территории

На линии фронта в Донбассе развернули огромный флаг Украины (фото)

Сегодня, 17:52

Символ государства смогли увидеть на оккупированной территории

Сегодня в Станице Луганской отметили День Соборности Украины. По информации местной администрации, мероприятие собрало десятки местных жителей.

"В ходе акции был развернут 43-метровий Флаг Украины. Это – символ единства, символ лозунга: "Станица Луганская – это сердце мира Украины", – рассказали в администрации.

Флаг развернули так, чтобы увидеть его смогли также жители оккупированной территории.

Напомним, в Харькове провели антироссийскую акцию у консульства РФ.
Донбасс, флаг, символ, участники, гимн Украины, лозунги
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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