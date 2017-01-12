На линии фронта в Донбассе восстанавливают железную дорогу

В подконтрольном украинскому правительству с. Орехово и подконтрольном самопровозглашенной "ЛНР" пгт Донецкий ведутся ремонтные работы на двух железнодорожных перегонах, проходящих через линию соприкосновения. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ ОБСЕ).

"В Орехово наблюдатели видели, как 10 сотрудников ремонтной бригады "Укрзализныци" ремонтировали участок железной дороги протяженностью 1 км. В Донецком на месте проведения работ члены патруля миссии общались с представителем ремонтной бригады т.н. "ЛНР", который сообщил, что они очищают железную дорогу от обломков и что работы продолжатся на следующий день", – говорится в отчете.

Напомним, в Авдеевке взрывы повредили одну из линий электропередач и обесточили Донецкую фильтровальную станцию.