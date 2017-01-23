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На Мариупольском направлении активизировались снайперы (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7909/72_main.1485185377.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7909/72_tn.1485185377.jpg Донбасс Больше всего досталось бойцам на Донецком направлении, сообщили в штабе боевой операции

На Мариупольском направлении активизировались снайперы (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 17:28

Больше всего досталось бойцам на Донецком направлении, сообщили в штабе боевой операции


Снайперы активизировались на всем Мариупольском направлении. Больше всего целятся в армейцев около четырех населенных пунктов, сообщает Минобороны. Под огнем были и бойцы в Станице Луганской, где запланировано разведение сил.

Но больше всего досталось бойцам на Донецком направлении. От мощных атак там получили ранения четверо военных.

"Применяли 120-миллиметровые минометы, обстреливая Пески. Здесь же огонь вел и снайпер. По Новгородском, Луганском, Авдеевке и Зайцево стреляли из гранатометов и стрелкового оружия", – отметил Леонид Матюхин, спикер штаба боевой операции.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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Программа "События"

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