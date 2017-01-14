На мариупольском направлении произошло два боевых столкновения – военные

Вчера вечером на мариупольском направлении (Донецкая область) в зоне проведения боевой операции произошло два боевых столкновения.

По данным штаба боевой операции, в направлении населенного пункта Трудовское боевики обстреляли позиции украинских подразделений из крупнокалиберного пулемета и автоматического станкового гранатомета. Всего было зафиксировано восемь разрывов.

Под прикрытием огня в сторону украинских военных выдвинулась враждебная диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) численностью до семи человек, но под натиском ответного огня боевики вынуждены были отойти.

Уже через несколько минут украинские наблюдатели обнаружили очередной выход ДРГ противника. Командование украинских сил приняло решение о блокировании диверсантов силами резервных групп, в ходе чего произошло боевое столкновение.

Один из боевиков был ликвидирован. Остальные ушли в неизвестном направлении. Тело убитого эвакуировали украинские военные. При нем обнаружены документы, подтверждающие его причастность к незаконным вооруженным формированиям.

Кроме того, в направлении населенного пункта Петровское был осуществлен выход ДРГ противника. Через три минуты разведывательная группа численностью пять человек начала обстрел украинских позиций. По диверсантам был открыт огонь из стрелкового оружия.

Боевики отошли в направлении населенного пункта Петровское. При этом они понесли потери.

Среди украинских военнослужащих потерь нет.

Ранее сообщалось, что минувшим вечером боевики почти час вели огонь по позиции контрольного пункта "Марьинка.