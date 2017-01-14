Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в регионах Новости Донецка
На мариупольском направлении произошло два боевых столкновения – военные http://www.segodnya.ua/img/article/7882/19_main.1484393605.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7882/19_tn.1484393605.jpg Донбасс Боевики понесли потери, украинским бойцам в ответ пришлось отрывать огонь

На мариупольском направлении произошло два боевых столкновения – военные

Сегодня, 13:32

Боевики понесли потери, украинским бойцам в ответ пришлось отрывать огонь

Противостояние на Донбассе продолжается. Фото: AFP
Противостояние на Донбассе продолжается. Фото: AFP

Вчера вечером на мариупольском направлении (Донецкая область) в зоне проведения боевой операции произошло два боевых столкновения.

По данным штаба боевой операции, в направлении населенного пункта Трудовское боевики обстреляли позиции украинских подразделений из крупнокалиберного пулемета и автоматического станкового гранатомета. Всего было зафиксировано восемь разрывов.

Под прикрытием огня в сторону украинских военных выдвинулась враждебная диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) численностью до семи человек, но под натиском ответного огня боевики вынуждены были отойти.

Уже через несколько минут украинские наблюдатели обнаружили очередной выход ДРГ противника. Командование украинских сил приняло решение о блокировании диверсантов силами резервных групп, в ходе чего произошло боевое столкновение.

Один из боевиков был ликвидирован. Остальные ушли в неизвестном направлении. Тело убитого эвакуировали украинские военные. При нем обнаружены документы, подтверждающие его причастность к незаконным вооруженным формированиям.

Кроме того, в направлении населенного пункта Петровское был осуществлен выход ДРГ противника. Через три минуты разведывательная группа численностью пять человек начала обстрел украинских позиций. По диверсантам был открыт огонь из стрелкового оружия.

Боевики отошли в направлении населенного пункта Петровское. При этом они понесли потери.

Среди украинских военнослужащих потерь нет.

Ранее сообщалось, что минувшим вечером боевики почти час вели огонь по позиции контрольного пункта "Марьинка.
Донбасс, военные, донецкая область, огонь, столкновение, потери, наблюдатели, командование, украинские военные, обстреляли, Петровское, ДРГ, обнаружили
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость "На мариупольском направлении произошло два боевых столкновения – военные". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

<p>На Донбассе погиб один украинский боец. Фото: AFP</p>

Украинские военные понесли потери на Донбассе, боевикам пришлось в разы хуже

30 Июля 2016, 13:01

Один боец погиб, еще двое пострадали

Донбасс

Российские военные воюют на Донбассе, считают эксперты. Фото: соцсети

Против Украины воевали более 10 тысяч солдат РФ - Bellingcat

31 Августа 2016, 14:04

Примерное количество российских солдат на войне в Донбассе можно установить, если проанализировать фото медалей, которые военные выкладывают в соцсети, отмечают эксперты

Донбасс

Военные несут потери. Фото: AFP

Украинские военные понесли большие потери

11 Октября 2016, 13:21

За минувшие сутки есть погибшие и раненые

Донбасс

<p>Противостояние продолжается. Фото: AFP</p>

На луганском направлении боевики атаковали украинские позиции – Администрация президента

24 Июля 2016, 14:14

Основные боевые действия развернулись в Попаснянском районе на участке фронта Золотое - Троицкое

Донбасс

<p>Бойцы говорят, что жаркая погода хорошо остужает воинский пыл боевиков. Фото: AFP</p>

«На блокпостах ни тенечка, люди на солнцепеке стоят часами»: военные спасаются от аномальной жары

27 Июля 2016, 08:33

В конце недели на юге страны температура воздуха снова поднимется до +35 градусов и выше

Донбасс

<p>Противостояние на Донбассе продолжается. Фото: AFP</p>

Украинские военные понесли серьезные потери

24 Июля 2016, 12:59

Шесть бойцов погибло

Донбасс

Стороны несут потери. Фото: AFP

Минобороны озвучило потери военных и боевиков

15 Ноября 2016, 13:35

За минувшие сутки противник потерял несколько человек

Донбасс

Александр Хуг. Фото: savvy.by

Хуг: Мы видим технику боевиков, но официально задокументировать не можем

2 Декабря 2016, 11:51

Глава наблюдательной миссии отмечает невыполнение договоренностей по отводу тяжелого вооружения с обеих сторон конфликта

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.