На оккупированном Донбассе нарастает протест из-за преступлений боевиков

В Донецке у гражданского лица отобрали пакет с едой

Среди населения временно оккупированных территорий востока Украины растет недовольство присутствием боевиков. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным ведомства, это связано с ростом количества преступлений в отношении гражданского населения, а также случаев незаконного присвоения имущества, нарушение общественного порядка и других инцидентов.

"23 августа в Донецке группой военнослужащих было избито гражданское лицо у продовольственного магазина. Угрожая оружием, военные преступники отобрали у пострадавшего пакеты с товарами и скрылись с места происшествия", – рассказали в разведке.

Напомним, на Донбасс вторгся очередной "гумконвой" РФ.