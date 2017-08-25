На оккупированном Донбассе нарастает протест из-за преступлений боевиков
В Донецке у гражданского лица отобрали пакет с едой
Среди населения временно оккупированных территорий востока Украины растет недовольство присутствием боевиков. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
По данным ведомства, это связано с ростом количества преступлений в отношении гражданского населения, а также случаев незаконного присвоения имущества, нарушение общественного порядка и других инцидентов.
"23 августа в Донецке группой военнослужащих было избито гражданское лицо у продовольственного магазина. Угрожая оружием, военные преступники отобрали у пострадавшего пакеты с товарами и скрылись с места происшествия", – рассказали в разведке.
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