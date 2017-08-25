На оккупированном Донбассе прогремел взрыв

Разведка рассказала об инциденте в самопровозглашенной "ДНР"

В результате короткого замыкания на объекте одного из подразделений т.н. "ДНР" в районе н.п. Азов возник пожар, вызвавший подрыв склада с боеприпасами. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным ведомства, инцидент произошел 24 августа.

"Радиус разлета составлял до 1 км, некоторые боеприпасы повредили частные дома. Из-за возмущения местных жителей подразделение российских оккупационных войск передислоцировано в другой населенный пункт", – рассказали в разведке.

Напомним, на оккупированном Донбассе нарастает протест из-за преступлений боевиков.