На оккупированном Донбассе прогремел взрыв

Сегодня, 12:39

Разведка рассказала об инциденте в самопровозглашенной "ДНР"

На Донбассе прогремел взрыв. Фото: dpchas.com.ua
На Донбассе прогремел взрыв. Фото: dpchas.com.ua

В результате короткого замыкания на объекте одного из подразделений т.н. "ДНР" в районе н.п. Азов возник пожар, вызвавший подрыв склада с боеприпасами. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным ведомства, инцидент произошел 24 августа.

"Радиус разлета составлял до 1 км, некоторые боеприпасы повредили частные дома. Из-за возмущения местных жителей подразделение российских оккупационных войск передислоцировано в другой населенный пункт", – рассказали в разведке.

Напомним, на оккупированном Донбассе нарастает протест из-за преступлений боевиков.
пожар, взрыв, Донбасс, боеприпасы, разведка, ДНР
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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