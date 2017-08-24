На передовой бойцы встретили День Независимости с оружием в руках

На фронте снова было неспокойно

Сегодня армейцев на передовой поздравляли с праздником и вручали государственные награды.

На фронте снова было неспокойно. В Луганской области враг обстреливал позиции армейцев из 82-х миллиметровых минометов в Новоалександровке и Катериновке. В Донецкой области из гранатометов били по Авдеевской промзоне и вблизи шахты Бутовка. За сутки четверо украинских военных были ранены. На большинство вооруженных провокаций врага украинские бойцы отвечали агрессивным огнем из незапрещенного минскими договоренностями оружия.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня. В частности, на Донецком направлении под ожесточенный обстрел попали жители Майорска. На Приморском направлении противник обстреливал опорные пункты сил АТО в окрестностях Павлополя, Широкино и Лебединского.