На передовой бойцы встретили День Независимости с оружием в руках

Вчера, 22:33

На фронте снова было неспокойно


Сегодня армейцев на передовой поздравляли с праздником и вручали государственные награды.

На фронте снова было неспокойно. В Луганской области враг обстреливал позиции армейцев из 82-х миллиметровых минометов в Новоалександровке и Катериновке. В Донецкой области из гранатометов били по Авдеевской промзоне и вблизи шахты Бутовка. За сутки четверо украинских военных были ранены. На большинство вооруженных провокаций врага украинские бойцы отвечали агрессивным огнем из незапрещенного минскими договоренностями оружия.

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Ранее сообщалось, что за минувшие сутки боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня. В частности, на Донецком направлении под ожесточенный обстрел попали жители Майорска. На Приморском направлении противник обстреливал опорные пункты сил АТО в окрестностях Павлополя, Широкино и Лебединского.
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"Сегодня"

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