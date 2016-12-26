На передовой украинские бойцы мечтают увидеть свои семьи (видео)

Герои сюжета – это люди, которые на Донбассе вгрызлись в мерзлую землю и не пускают войну дальше

Своим голосованием зрители "Событий недели" определили, что защитники в зоне проведения АТО наша главная гордость и ценность. Поэтому мы сегодня здесь на передовой, где с оружием в руках защищают Украину.

Герои сюжета – это люди, которые здесь вгрызлись в мерзлую землю и не пускают войну дальше. О них наш рассказ.

Так называемая Светлодарская дуга. Это одно из самых горячих мест на восточном фронте. Дорогу к позициям показывает Александр с позывным "морпех". Он здесь один из самых опытных.

Под Дебальцево бригаду Александра отправили еще в феврале.

Небольшая тропинка ведет в яр. Это ничья территория. Боевики постоянно пытаются здесь окопаться.

В это время из Бахмута пррибывает старшина Константин. С продуктами.

На старшине – самая рутина: обеспечение солдат всем необходимым. Константин в глазах бойцов превратился в человека, который может все.

Достать звезду с неба – это тоже к старшине.

Шутки шутками, но бывает тяжко. Особенно, когда темнеет.

Армейцы готовятся к пересмене на передовых позициях. Николай разводящий.

Ребята, заступающие на смену, одеваются потеплее.

Теплая одежда от холода, броня от пуль и сколков.

А еще надежное оружие.

Защита всевышнего тоже в помощь.

Морпех показывает лес, где сидят боевики. У них очень удобные позиции. Из-за деревьев не видно, откуда стреляют.

Момент пересменки наших военных боевики стараются не упустить.

Луна в этот раз на стороне противника. На открытом пространстве боевикам видно любое движение.

Молитва Сергея помогла. Все обошлось. На опорном пункте потрескивают дровишки в печке, которую выдолбили в каменистой почве. Это прошлая смена позаботилась, чтобы сейчас ребятам было теплее.

Но, долго греться не пришлось.

Над головой начали свистеть пули. В ночник солдаты увидели группу боевиков.

Старшина Костя по делам подразделения опять отправляется на большую землю.

1994 год. Сочи. Высшая лига КВН. Видите парня в желтой футболке. Это будущий старшина Вооруженных сил Украины Константин.

Бывший студент-квнщик Константин тоже контрактник. Как и морпех, воюет от самого начала АТО. Сам из Луганска.

На улице оттепель. Морпех Саша обзавелся резиновыми сапогами. Без них тут тяжко.

Антону, которому морпех дал нагоняй за бронежилет, всего 20 лет. Подписал контракт в 19. Успел получить ранение.

Всего пару недель отлежался в госпитале и сразу назад. Морпех говорит, что за год Антон из юнца превратился в опытного воина. Но все равно глаз да глаз нужен.

В небе опять вспышки. Со стороны леса полетели пули и реактивные гранаты.

Свистеть начинает уже над головой.

У каждого из военных своя причина, почему они здесь, где холодно, сыро и опасно.

18 декабря именно здесь боевики пошли на прорыв.

Украинским военным удалось отбить атаку. И даже некоторые позиции у боевиков, включая лес. С 18 декабря на Светлодарской дуге головы сложили девять украинских воинов. Десятки получили ранения.

Александр с позывным морпех сейчас в госпитале. Зацепило осколком гаубичного снаряда во время отражения атаки противника.

Но, несмотря на ранение, свою, как он говорит, работу морпех бросать не намерен.

Таких, как Александр, или старшина Костя, или молодой боец Антон, на востоке тысячи. У них работа: Родину защищать.

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