Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
На передовой украинские бойцы мечтают увидеть свои семьи (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7830/4_main.1482711384.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7830/4_tn.1482711384.jpg Донбасс Герои сюжета – это люди, которые на Донбассе вгрызлись в мерзлую землю и не пускают войну дальше

На передовой украинские бойцы мечтают увидеть свои семьи (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 02:16

Герои сюжета – это люди, которые на Донбассе вгрызлись в мерзлую землю и не пускают войну дальше


Своим голосованием зрители "Событий недели" определили, что защитники в зоне проведения АТО наша главная гордость и ценность. Поэтому мы сегодня здесь на передовой, где с оружием в руках защищают Украину.

Герои сюжета – это люди, которые здесь вгрызлись в мерзлую землю и не пускают войну дальше. О них наш рассказ. 

Так называемая Светлодарская дуга. Это одно из самых горячих мест на восточном фронте. Дорогу к позициям показывает Александр с позывным "морпех". Он здесь один из самых опытных.

Под Дебальцево бригаду Александра отправили еще в феврале.

Небольшая тропинка ведет в яр. Это ничья территория. Боевики постоянно пытаются здесь окопаться.

В это время из Бахмута пррибывает старшина Константин. С продуктами.

На старшине – самая рутина: обеспечение солдат всем необходимым. Константин в глазах бойцов превратился в человека, который может все.

Достать звезду с неба – это тоже к старшине.

Шутки шутками, но бывает тяжко. Особенно, когда темнеет.

Армейцы готовятся к пересмене на передовых позициях. Николай разводящий.

Ребята, заступающие на смену, одеваются потеплее.

Теплая одежда от холода, броня от пуль и сколков.

А еще надежное оружие.

Защита всевышнего тоже в помощь.

Морпех показывает лес, где сидят боевики. У них очень удобные позиции. Из-за деревьев не видно, откуда стреляют.

Момент пересменки наших военных боевики стараются не упустить.

Луна в этот раз на стороне противника. На открытом пространстве боевикам видно любое движение.

Молитва Сергея помогла. Все обошлось. На опорном пункте потрескивают дровишки в печке, которую выдолбили в каменистой почве. Это прошлая смена позаботилась, чтобы сейчас ребятам было теплее.

Но, долго греться не пришлось.

Над головой начали свистеть пули. В ночник солдаты увидели группу боевиков.

Старшина Костя по делам подразделения опять отправляется на большую землю.

1994 год. Сочи. Высшая лига КВН. Видите парня в желтой футболке. Это будущий старшина Вооруженных сил Украины Константин.

Бывший студент-квнщик Константин тоже контрактник. Как и морпех, воюет от самого начала АТО. Сам из Луганска.

На улице оттепель. Морпех Саша обзавелся резиновыми сапогами. Без них тут тяжко.

Антону, которому морпех дал нагоняй за бронежилет, всего 20 лет. Подписал контракт в 19. Успел получить ранение.

Всего пару недель отлежался в госпитале и сразу назад. Морпех говорит, что за год Антон из юнца превратился в опытного воина. Но все равно глаз да глаз нужен.

В небе опять вспышки. Со стороны леса полетели пули и реактивные гранаты.

Свистеть начинает уже над головой.

У каждого из военных своя причина, почему они здесь, где холодно, сыро и опасно.

18 декабря именно здесь боевики пошли на прорыв.

Украинским военным удалось отбить атаку. И даже некоторые позиции у боевиков, включая лес. С 18 декабря на Светлодарской дуге головы сложили девять украинских воинов. Десятки получили ранения.

Александр с позывным морпех сейчас в госпитале. Зацепило осколком гаубичного снаряда во время отражения атаки противника.

Но, несмотря на ранение, свою, как он говорит, работу морпех бросать не намерен.

Таких, как Александр, или старшина Костя, или молодой боец Антон, на востоке тысячи. У них работа: Родину защищать. 

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События недели" на канале "Украина". 
герои, контракт, солдаты, ранение, люди, лес, боевики, позиции, Светлодарская дуга
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость "На передовой украинские бойцы мечтают увидеть свои семьи (видео)". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Еженедельник "События"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Украинский флаг. Фото: facebook.com/72.brigade.best

Бойцы ВСУ установили украинский флаг в 150 метрах от вражеских позиций: Следующий поднимут в Донецке

Вчера, 07:45

Снять флаг боевики не смогут - территория простреливается насквозь

Донбасс

Последствия обстрела боевиками окрестностей Новолуганского

Вчера, 06:37

Обстрел был произведен 23 декабря

Донбасс

Андрей "Семьянин" Широков. Фото: Facebook

На Светлодарской дуге погиб "Семьянин"

24 Декабря, 10:57

Тело бойца нашли спустя несколько дней на поле боя

Донбасс

Боевики трижды пытались атаковать на Светлодарской дуге. Фото: AFP

Бои на Светлодарской дуге: боевики трижды пытались атаковать, но были биты

24 Декабря, 09:41

Бандитам приходилось отступать, забирая раненых

Донбасс

Игорь Гиркин (Стрелков). Фото: Русская весна

Стрелков в панике из-за "чувствительных" потерь и массового дезертирства боевиков

24 Декабря, 08:07

Бывший главарь бандитов рассказал о тяжелой ситуации своих соратников на Светлодарской дуге

Происшествия и криминал

Борт с ранеными сел в Виннице / facebook.com/tpguba

В Виннице экстренно сел медицинский самолет с ранеными бойцами

23 Декабря, 21:00

Самолет с ранеными в зоне из-за непогоды не долетел в Одессу  

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.