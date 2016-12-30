На передовой военных атаковали снайперы боевиков

Во всех направлениях противник вел огонь по позиция ВСУ из минометов и гранатометов

За минувшие сутки на Донбассе произошло 45 обстрелов по позициям украинских военных.

Как сообщает пресс-служба Штаба военной операции, на передовой во всех направлениях активизировались снайперы.

"На всех трех направлениях активизировались снайперы. Они вели огонь вблизи Гнутово, Водяного, Талаковки, Новозвановки и Авдеевки", – сообщают военные.

На Мариупольском направлении из минометов оккупанты обстреляли Красногоровку и Талаковку. С гранатометов и стрелкового оружия – Широкино, Старогнатовку, Талаковку, Павлополь, Гнутово и Водяное.

На Донецком направлении из гранатометов и минометов были обстреляны позиции военных в районе Луганского, Троицкого, Зайцевого, Верхнеторецком, Авдеевки и Крутой Балки.

На Луганском направлении из минометов противник вел огонь по Малиновому. С гранатометов – по Балке Крутенькой, Новозвановке, Станице Луганской.

Отмечается, что всего за минувшие сутки произошло 45 обстрелов.