Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
На передовой военных атаковали снайперы боевиков http://www.segodnya.ua/img/article/7845/92_main.1483083843.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7845/92_tn.1483083843.jpg Донбасс Во всех направлениях противник вел огонь по позиция ВСУ из минометов и гранатометов

На передовой военных атаковали снайперы боевиков

Сегодня, 09:43

Во всех направлениях противник вел огонь по позиция ВСУ из минометов и гранатометов

Фото: AFP
Фото: AFP

За минувшие сутки на Донбассе произошло 45 обстрелов по позициям украинских военных.

Как сообщает пресс-служба Штаба военной операции, на передовой во всех направлениях активизировались снайперы.

"На всех трех направлениях активизировались снайперы. Они вели огонь вблизи Гнутово, Водяного, Талаковки, Новозвановки и Авдеевки", – сообщают военные.

На Мариупольском направлении из минометов оккупанты обстреляли Красногоровку и Талаковку. С гранатометов и стрелкового оружия – Широкино, Старогнатовку, Талаковку, Павлополь, Гнутово и Водяное.

На Донецком направлении из гранатометов и минометов были обстреляны позиции военных в районе Луганского, Троицкого, Зайцевого, Верхнеторецком, Авдеевки и Крутой Балки.

На Луганском направлении из минометов противник вел огонь по Малиновому. С гранатометов – по Балке Крутенькой, Новозвановке, Станице Луганской.

Отмечается, что всего за минувшие сутки произошло 45 обстрелов.
Донбасс, военные, ВСУ, боевики, снайперы, гранатометы, оккупанты, минометы, обстреляли, минувшие сутки

Вы сейчас просматриваете новость "На передовой военных атаковали снайперы боевиков". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Фото года. Выживший при бомбардировке 5-летний Омран. Фото: АFP

Итоги года в мире: война — в Сирии Алеппо взяли, Пальмира пала

Сегодня, 09:30

11 декабря умер один из самых больших городов Сирии

Донбасс

У жителя Киева нашли две гранаты РГД-5. Фото: полиция

Вооруженного киевлянина задержали в Донецкой области

Сегодня, 03:15

Полицейские обнаружили две гранаты РГД-5, два ножа и пакет с порохом. Владельцу запрещенного груза грозит до 7 лет тюрьмы

Донбасс

Василий Грицак, фото bigmir.net

Украина готова отдать боевикам 228 человек в обмен на 48 украинских заложников - СБУ

Вчера, 21:00

По словам Грицака, чтобы вернуть пленных, Украина готова идти на уступки

Донбасс

Боевики придерживались режима тишины только в первые дни - военные

Вчера, 20:22

Тяжелые минометы и артиллерию боевики используют крайне редко. Сейчас их главное оружие – диверсанты

Донбасс

Юрий Тандит. Фото: mignews.com.ua

Тандит рассказал подробности передачи 15 человек боевикам в знак доброй воли

Вчера, 20:20

По его словам, Украина готова идти дальше, только чтобы освободить своих 48 людей, которых удерживают на оккупированных территориях

Донбасс

Ирина Геращенко. Фото: Facebook

Боевики пообещали к Новому году освободить из тюрем подростков, подозреваемых в "терроризме" - Геращенко

Вчера, 20:05

Представитель Украины в контактной группе ожидает освобождения всех пленных, содержащихся в ОРДЛО и в Москве

Украина

СНБО одобрил госпрограмму развития армии. Фото: zn.ua

СНБО одобрил проект программы развития ВСУ до 2020 года

Вчера, 18:39

Также по результатам заседания Совета планируется изменить военно-административное деление территории Украины

Украина

В Запорожской области под здание военкомата подбросили младенца

Вчера, 18:08

Соцработники уже ищут новую семью девочке 

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.