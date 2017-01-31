На поверхность подняли всех заблокированных под землей горняков из шахты им. Засядько (видео)

Сейчас никто в шахту не спускается. Только несколько человек следят за уровнем воды в шахте и пылегазовым режимом

Всех 203 горняков из шахты им. Засядько, которые оказались заблокированы под землей на неподконтрольной территории из-за нарушения энергоснабжения, уже подняли на поверхность.

Об этом сообщает глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.

"С 14:00 работал генератор, подал ток на подъемное устройство, который по 10 человек поднимал шахтеров. Сейчас никто в шахту не спускается. Только несколько человек следят за уровнем воды в шахте и пылегазовым режимом", – написал на своей странице в соцсети Волынец.

Напомним, ранее в Донецке 203 горнорабочих шахты им. Засядько оказались заблокированы под землей после нарушения энергоснабжения, вызванного обстрелами. Подъем горняков осуществлялся одной клетью по 10 человек.

Так называемые "власти" Киевского района Донецка отметили, что за время ведения боевых действий, это уже четвертое подобное отключение, в результате которого под землей остаются люди.