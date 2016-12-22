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На Светлодарской дуге контактные бои идут на расстоянии 70 метров http://www.segodnya.ua/img/article/7818/28_main.1482365439.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7818/28_tn.1482365439.jpg Донбасс Больше всего защитников Украины донимает вражеская артиллерия

На Светлодарской дуге контактные бои идут на расстоянии 70 метров

Сегодня, 02:10

Больше всего защитников Украины донимает вражеская артиллерия

Тяжелые бои на Светлодарськой дуге продолжаются, фото AFP
Тяжелые бои на Светлодарськой дуге продолжаются, фото AFP

Боевики безрезультатно пытаются отбить свои позиции.

На Светлодарской дуге бой идет за небольшой участок около 1,5 на 1,5 километра, украинские военные закрепились на отвоеванных у боевиков позициях. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Журналисты сообщают, что у них на глазах в течение дня с передовой на машинах "скорой" вывезли по меньшей мере троих раненых. Точная цифра потерь за сутки будет известна позже, однако уже сейчас бойцы сетуют, что операцию на Светлодарской дуге можно было провести гораздо эффективнее.

"Организации нет. Я как солдат говорю, это было неорганизованно, непродуманно", – говорят военные.

Больше всего защитников Украины донимает вражеская артиллерия.
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