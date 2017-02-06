На Светлодарской дуге крайне неспокойная обстановка – Минобороны

На Светлодарской дуге сохраняется крайне неспокойная обстановка. Об этом сегодня рассказал спикер Минобороны Александр Мотузяник.

"Несмотря на некоторую деэскалацию по сравнению с серединой прошлой недели, оккупанты не оставляют агрессивных намерений. Массово применяется тяжелое вооружение, которое сосредоточено на передовой и в прифронтовой полосе. Украинские войска активно ведут огонь", – подчеркнул Мотузяник.

По его словам, аналогичная обстановка фиксируется под Горловкой и в Донецком аэропорту.

Напомним, на подконтрольных самопровозглашенной "ДНР" территориях растут панические настроения населения из-за дальнейшего обострения ситуации.