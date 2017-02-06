На Светлодарской дуге крайне неспокойная обстановка – Минобороны

Сегодня, 13:49

Боевики массово применяют тяжелое вооружение

Военные рассказали о горячих точках Донбасса. Фото: AFP
Военные рассказали о горячих точках Донбасса. Фото: AFP

На Светлодарской дуге сохраняется крайне неспокойная обстановка. Об этом сегодня рассказал спикер Минобороны Александр Мотузяник.

"Несмотря на некоторую деэскалацию по сравнению с серединой прошлой недели, оккупанты не оставляют агрессивных намерений. Массово применяется тяжелое вооружение, которое сосредоточено на передовой и в прифронтовой полосе. Украинские войска активно ведут огонь", – подчеркнул Мотузяник.

По его словам, аналогичная обстановка фиксируется под Горловкой и в Донецком аэропорту. 

Напомним, на подконтрольных самопровозглашенной "ДНР" территориях растут панические настроения населения из-за дальнейшего обострения ситуации.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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