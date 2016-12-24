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На Светлодарской дуге погиб "Семьянин" http://www.segodnya.ua/img/article/7826/74_main.1482569938.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7826/74_tn.1482569938.jpg Донбасс Тело бойца нашли спустя несколько дней на поле боя

На Светлодарской дуге погиб "Семьянин"

Сегодня, 10:57

Тело бойца нашли спустя несколько дней на поле боя

Андрей &quot;Семьянин&quot; Широков. Фото: Facebook
Андрей "Семьянин" Широков. Фото: Facebook

Во время боя на Светлодарской дуге погиб военнослужащий Андрей Широков позывной "Семьянин". Об этом сообщил волонтер Юрий Мысягин.

"Андрей Широков позывной "Семьянин", отец пятерых детей, житель Днепра – погиб на поле боя. До последнего мы все ничего не писали о нем, поскольку надеялись, что он жив, что он, видимо, раненый попал в плен, и будет возможность его обменять и вернуть семье. Но все наши надежды растаяли позавчера поздно вечером, когда бойцы 54-й бригады вытащили его тело с поля боя", – написал он на своей странице в Facebook.

По словам волонтера, боец больше двух лет провел на Донбассе добровольцем в составе батальона "Правого сектора". Прошел самые горячие точки: несколько раз был в Донецком аэропорту, защищал поселок Пески и шахту Бутовка. Позже он подписал контракт и воевал в составе 54-й.

Как сообщалось, за прошедшие сутки боевики пытались трижды атаковать на Светлодарской дуге, но постоянно отступали, забирая раненых.
Донбасс, военные, боевики, волонтер, боец , Светлодарская дуга, Семьянин

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Автор:

Сергей Остапенко

Источник:

"Сегодня"

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