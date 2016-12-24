На Светлодарской дуге погиб "Семьянин"
Тело бойца нашли спустя несколько дней на поле боя
Во время боя на Светлодарской дуге погиб военнослужащий Андрей Широков позывной "Семьянин". Об этом сообщил волонтер Юрий Мысягин.
"Андрей Широков позывной "Семьянин", отец пятерых детей, житель Днепра – погиб на поле боя. До последнего мы все ничего не писали о нем, поскольку надеялись, что он жив, что он, видимо, раненый попал в плен, и будет возможность его обменять и вернуть семье. Но все наши надежды растаяли позавчера поздно вечером, когда бойцы 54-й бригады вытащили его тело с поля боя", – написал он на своей странице в Facebook.
По словам волонтера, боец больше двух лет провел на Донбассе добровольцем в составе батальона "Правого сектора". Прошел самые горячие точки: несколько раз был в Донецком аэропорту, защищал поселок Пески и шахту Бутовка. Позже он подписал контракт и воевал в составе 54-й.
Как сообщалось, за прошедшие сутки боевики пытались трижды атаковать на Светлодарской дуге, но постоянно отступали, забирая раненых.
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