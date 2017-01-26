На Светлодарской дуге произошли изменения в пользу Украины – волонтер

На Светлодарской дуге украинская пехота выровняла передовые позиции. Об этом на своей странице в соцсети сообщил волонтер Юрий Мысягин.

"Это значит, что где-то линия фронта выровнялась, а где-то мы снова перегнули немного и шагнули вперед. И все в рамках минских договоренностей", – рассказал волонтер.

Напомним, в декабре пророссийские боевики пытались выбить подразделения ВСУ с занимаемых позиций в районе Светлодарской дуги. В ходе ожесточенного двухчасового боя погибли пять украинских военных, еще шесть защитников были ранены.

По подтвержденным данным разведки, потери противника составили около 20 человек убитыми и до 30 раненых.