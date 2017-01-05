ФОТОФАКТ. На украинском блокпосту жестко "троллят" жизнь в "ДНР"

Пользователей соцсетей повеселил сказочный указатель с Бабой-Ягой, доставляющей ящики с боеприпасами вместо подарков на оккупированные территории

В Донецкой области в районе КПВВ "Майорск" появился сказочный указатель, который необычным образом отображает жизнь в так называемой "ДНР" и на свободных территориях.

Как утверждают пользователи соцсетей, указатель появился накануне Нового года.

"Хорошая идея, главное, креативно", – комментируют фото в сети.

На самом баннере изображен Дед Мороз, который доставляет подарки на украинскую территорию. В тоже время, в т.н. "ДНР" вместо подарков Баба-Яга доставляет ящики с боеприпасами.

Отметим, что на Донбассе КПВВ "Майорск" является одним из самых загруженных пропускных пунктов на линии разграничения.

Напомним, за минувшие сутки на Донбассе противник вел огонь из БМП, минометов различных калибров, гранатометов и стрелкового оружия.