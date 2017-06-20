На украинском курорте отравились дети

В курортном поселке Мелекино отравились двое маленьких детей. Как рассказали в полиции Донецкой области, об инциденте правоохранителям 19 июня сообщили медики.

"Семья из Волновахи отдыхала в курортном населенном пункте вместе с двумя детьми 2 и 3 лет. Сейчас дети находится в больнице Мариуполя с подозрением на отравление крысиным ядом", – пояснили в ведомстве.

Факт внесены в журнал единого учета заявлений и сообщений граждан, начата проверка.