На украинском курорте отравились дети

Сегодня, 13:25

В ситуации разбираются правоохранительные органы

В Донецкой области отравились дети. Фото: otravleniya.com
В Донецкой области отравились дети. Фото: otravleniya.com

В курортном поселке Мелекино отравились двое маленьких детей. Как рассказали в полиции Донецкой области, об инциденте правоохранителям 19 июня сообщили медики. 

"Семья из Волновахи отдыхала в курортном населенном пункте вместе с двумя детьми 2 и 3 лет. Сейчас дети находится в больнице Мариуполя с подозрением на отравление крысиным ядом", – пояснили в ведомстве.

Факт внесены в журнал единого учета заявлений и сообщений граждан, начата проверка.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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