На востоке ВСУ провели учебные стрельбы из зениток и крупнокалиберных пулеметов

Сегодня, 17:39

В частности, в учениях были задействованы зенитные установки ЗУ-23-2 и ЗКУ-1, а также крупнокалиберные пулеметы ДШК

На востоке Украины прошли тактико-специальные занятия по боевой стрельбой зенитными установками ЗУ-23-2 и ЗКУ-1, а также крупнокалиберными пулеметами ДШК. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

"В Воздушном командовании "Восток" прошли тактико-специальные занятия с боевой стрельбой со штатными (внештатными сводными) обслугами подчиненных воинских частей, зенитными установками ЗУ-23-2 и ЗКУ-1, а также крупнокалиберными пулеметами ДШК", – говорится в сообщении.

По словам заместителя командира Воздушного командования "Восток" по боевой подготовке полковника Андрея Бережного, все боевые расчеты продемонстрировали профессионализм, должный уровень практических навыков во владении штатным вооружением и военной техникой.

Ранее сообщалось, что в этом году планируются масштабные учения ПВО.
Донбасс, ВСУ, учения, генштаб

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Источник:

"Сегодня"

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