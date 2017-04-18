На востоке ВСУ провели учебные стрельбы из зениток и крупнокалиберных пулеметов
В частности, в учениях были задействованы зенитные установки ЗУ-23-2 и ЗКУ-1, а также крупнокалиберные пулеметы ДШК
На востоке Украины прошли тактико-специальные занятия по боевой стрельбой зенитными установками ЗУ-23-2 и ЗКУ-1, а также крупнокалиберными пулеметами ДШК. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.
"В Воздушном командовании "Восток" прошли тактико-специальные занятия с боевой стрельбой со штатными (внештатными сводными) обслугами подчиненных воинских частей, зенитными установками ЗУ-23-2 и ЗКУ-1, а также крупнокалиберными пулеметами ДШК", – говорится в сообщении.
По словам заместителя командира Воздушного командования "Восток" по боевой подготовке полковника Андрея Бережного, все боевые расчеты продемонстрировали профессионализм, должный уровень практических навыков во владении штатным вооружением и военной техникой.
Ранее сообщалось, что в этом году планируются масштабные учения ПВО.
Вы сейчас просматриваете новость "На востоке ВСУ провели учебные стрельбы из зениток и крупнокалиберных пулеметов ". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии