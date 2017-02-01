На завтра запланирована эвакуация из Авдеевки 160 детей с родителями – Шкиряк

На завтра, 1 февраля, запланировано вывезение из Авдеевки 160 детей с родителями, об этом заявил советник министра МВД Зорян Шкиряк, передает телеканал "112 Украина".

"Речь действительно не идет о тотальной эвакуации. Я общался с главой службы ГосЧС Чечеткиным, который с премьер-министром находился в Авдеевке, на завтрашний день запланирована эвакуация, вывоз из Авдеевки 160 детей с родителями. Места расположения уже подготовлены. Украина готова вывезти в случае необходимости 12 тыс. жителей Авдеевки, для которых в разных регионах Украины есть места для обеспечения необходимым", – заявил Шкиряк.

Как сообщалось ранее, в ГосЧС допускают, что эвакуация из Авдеевки начнется утром 1 февраля.

Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации (ВГА) Павел Жебривский заявил о готовности эвакуировать из Авдеевки 8 тыс. жителей за день.