На завтра запланирована эвакуация из Авдеевки 160 детей с родителями – Шкиряк

Сегодня, 01:19

По словам Шкиряка, Украина готова вывезти 12 тыс. людей

 

 

 

Зорян Шкиряк, фото donpress.com
Зорян Шкиряк, фото donpress.com

На завтра, 1 февраля, запланировано вывезение из Авдеевки 160 детей с родителями, об этом заявил советник министра МВД Зорян Шкиряк, передает телеканал "112 Украина".

"Речь действительно не идет о тотальной эвакуации. Я общался с главой службы ГосЧС Чечеткиным, который с премьер-министром находился в Авдеевке, на завтрашний день запланирована эвакуация, вывоз из Авдеевки 160 детей с родителями. Места расположения уже подготовлены. Украина готова вывезти в случае необходимости 12 тыс. жителей Авдеевки, для которых в разных регионах Украины есть места для обеспечения необходимым", – заявил Шкиряк.

Как сообщалось ранее, в ГосЧС допускают, что эвакуация из Авдеевки начнется утром 1 февраля. 

Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации (ВГА) Павел Жебривский заявил о готовности эвакуировать из Авдеевки 8 тыс. жителей за день.
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