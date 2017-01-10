Наблюдатели ОБСЕ встретили иностранку-боевика на Донбассе

В Луганской области наблюдатели ОБСЕ встретили иностранку, воевавшую на стороне боевиков. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ ОБСЕ).

Согласно отчету, это произошло на блокпосту самопровозглашенной "ЛНР" у пгт Сентяковка.

"Наблюдатели поговорили с вооруженной женщиной (в возрасте приблизительно 30 лет) в одежде военного типа. Собеседница сообщила, что она приехала из Польши и является одной из двух женщин на этом блокпосту", – говорится в отчете.