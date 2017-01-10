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Наблюдатели ОБСЕ встретили иностранку-боевика на Донбассе http://www.segodnya.ua/img/article/7867/46_main.1484039059.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7867/46_tn.1484039059.jpg Донбасс Инцидент произошел на блокпосту в Луганской области

Наблюдатели ОБСЕ встретили иностранку-боевика на Донбассе

Сегодня, 10:02

Инцидент произошел на блокпосту в Луганской области

Наблюдатели побывали на блокпосту боевиков. Фото: AFP
Наблюдатели побывали на блокпосту боевиков. Фото: AFP

В Луганской области наблюдатели ОБСЕ встретили иностранку, воевавшую на стороне боевиков. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ ОБСЕ).

Согласно отчету, это произошло на блокпосту самопровозглашенной "ЛНР" у пгт Сентяковка.

"Наблюдатели поговорили с вооруженной женщиной (в возрасте приблизительно 30 лет) в одежде военного типа. Собеседница сообщила, что она приехала из Польши и является одной из двух женщин на этом блокпосту", – говорится в отчете.
боевики, инцидент, наблюдатели, ЛНР, СММ ОБСЕ, На Донбассе
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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