Наблюдатели ОБСЕ встретили иностранку-боевика на Донбассе
Инцидент произошел на блокпосту в Луганской области
В Луганской области наблюдатели ОБСЕ встретили иностранку, воевавшую на стороне боевиков. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ ОБСЕ).
Согласно отчету, это произошло на блокпосту самопровозглашенной "ЛНР" у пгт Сентяковка.
"Наблюдатели поговорили с вооруженной женщиной (в возрасте приблизительно 30 лет) в одежде военного типа. Собеседница сообщила, что она приехала из Польши и является одной из двух женщин на этом блокпосту", – говорится в отчете.
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