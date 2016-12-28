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Над поселком Новолуганское теперь развевается украинский флаг (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7836/89_main.1482862696.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7836/89_tn.1482862696.jpg Донбасс Несколько дней назад армейцы провели спецоперацию и продвинулись на три с половиной километра

Над поселком Новолуганское теперь развевается украинский флаг (видео)

События на ТК Украина

Вчера, 20:17

Несколько дней назад армейцы провели спецоперацию и продвинулись на три с половиной километра

Над поселком Новолуганское теперь развевается украинский флаг (видео)

Украинский флаг теперь развевается над поселком Новолуганское близ Светлодарской дуги. Несколько дней назад армейцы провели спецоперацию и продвинулись на три с половиной километра. Поселок Новолуганское, в районе Светлодарской дуги, до недавних пор был в серой зоне. На въезде стоял украинский блок-пост, а на выезде – вражеский.

"Мы приняли решение скрытно выдвинуться подразделением, тогда мы прошли этот город, проехали на гражданских зерновозах, спрятали личный состав, заняли позиции и перешли к обороне", – говорит Вячеслав Власенко, командир взвода.

Спецоперация длилась 5 часов. Такой дерзости противник не ожидал, говорят военные. Когда боевики поняли, что произошло – открыли по поселку огонь.

Ночью противник подбирается совсем близко. Разведгруппы ходят в двухстах метрах от украинских позиций. Пытаясь определить огневые точки военных – боевики палят из гаубиц и минометов.

А это крайний блок-пост на пути к Новолуганскому. Канонада звучит в километре отсюда.

"Слышны стрелковые орудия, пулеметы, тяжелый пулемет, вот вчера были слышны одиночные выстрелы СВД, иногда слышны разрывы", – отметил Александр, и.о. командира второй штормовой роты.

В том, что противник захочет вернуть утраченную территорию, армейцы не сомневаются.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина". 
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