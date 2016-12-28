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Нардеп рассказал, без чего невозможна полноценная блокада Донбасса http://www.segodnya.ua/img/article/7838/26_main.1482915267.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7838/26_tn.1482915267.jpg Донбасс В случае полной блокады, т.н. "ДНР" и " ЛНР" не просуществуют больше двух месяцев, считает политик

Нардеп рассказал, без чего невозможна полноценная блокада Донбасса

Сегодня, 10:55

В случае полной блокады, т.н. "ДНР" и " ЛНР" не просуществуют больше двух месяцев, считает политик

Вадим Кривенко. Фото: Facebook
Вадим Кривенко. Фото: Facebook

Для успешной торговой блокады оккупированных территорий Донбасса Украине нужно контролировать всю границу с Россией. Об этом заявил в эфире телеканала "112 Украина" народный депутат Вадим Кривенко.

Он отметил, что в случае полной блокады, т.н. "ДНР" и "ЛНР" не просуществуют больше двух месяцев.

"Мы действительно понимаем, что пока не будет взята под контроль Украины граница, украинско-российская, это 400 км, ни о какой стопроцентной блокаде не может быть речи. Более того, если мы действительно возьмем под контроль границу, а это были основными нашими условиями в минских переговорах, то я считаю, что "ДНР", "ЛНР" просуществуют месяц, ну от силы два. Это основной вопрос. Если не было бы этой 400 км "дыры", то шансов у них не было бы никаких", – убежден парламентарий.

Как сообщалось, 26 декабря ветераны военной операции на востоке Украины и волонтеры заявили о начале экономической блокады т. н. "ДНР" и "ЛНР". В честности, они сообщили, что запустили мобильные группы и начали формирование блокпостов для блокирования работы нелегальных торговых маршрутов с неподконтрольной частью Донбасса.

В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявлял, что решение группы добровольцев о блокировании неподконтрольных властям Украины территорий Донецкой и Луганской областей находится исключительно в компетенции президента Украины – верховного главнокомандующего Петра Порошенко.
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